مجلس الوزراء: زيادة تخفيف الأحمال لمدة ساعة إضافية أمر عارض

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة عملت على وضع خطة عاجلة لتوفير الوقود اللازم لعمل محطات الكهرباء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُقدمه الإعلامي نشأت الديهي، عبر شاشة «ten»، مساء الثلاثاء، أن ما حدث بالأمس (زيادة تخفيف الأحمال ساعة إضافية) نتج عن عطل فني بأحد حقول الغاز في دولة مجاورة ضمن الشبكة الإقليمية.

وأشار إلى أن هذا العطل تزامن مع ارتفاع كبير في استهلاك الكهرباء، ما أدى لزيادة ساعات تخفيف الأحمال.

وأوضح أن مصر ستستورد 300 الف طن من المازوت بقيمة 180 مليون دولار للعمل على مواجهة أي ارتفاع طارئ في الاستهلاك، بجانب توفير مليار دولار لاستيراد المزيد من الغاز الطبيعي، والعمل أيضا على الانتهاء من تخفيف الأحمال، فيما تبقى من فصل الصيف.

وأكد أن الوقود سيصل على دفعات، حيث تصل الدفعة الأولى في بداية شهر يوليو، ومع استلام كافة الدفعات خلال الأسبوع الثالث من شهر يوليو ينتهي تخفيف الأحمال خلال فصل الصيف.

ونوه بأن مجلس الوزراء يعمل على توفير الطاقة اللازمة للمصانع، مؤكدا أن ما حدث بالأمس كان أمرًا عارضًا.

ولفت إلى أنه في أعقاب فصل الصيف سيتم توفير الموارد اللازمة للانتهاء تمامًا من تخفيف الأحمال.

وأشار إلى إن العديد من دول العالم لديها خطط لإغلاق المحلات التجارية في مواعيد محددة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قد اعتذر عن تخفيف أحمال الكهرباء، وأعلن أنه سيتم وقف العمل بالتخفيف في فصل الصيف بحلول الأسبوع الثالث من شهر يوليو المقبل.