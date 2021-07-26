 الرئيس التونسي يكلف مدير الأمن الرئاسي بتسيير مهام وزارة الداخلية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس التونسي يكلف مدير الأمن الرئاسي بتسيير مهام وزارة الداخلية

أ ش أ
نشر في: الإثنين 26 يوليه 2021 - 11:09 ص | آخر تحديث: الإثنين 26 يوليه 2021 - 11:09 ص

كلف الرئيس التونسي قيس سعيد، مدير الأمن الرئاسي خالد اليحياوي بمهام تسيير شئون وزارة الداخلية.

يذكر أن الرئيس التونسي، كان قد أصدر قرارات، مساء أمس الأحد، تضمنت إعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.

كما قرر سعيد، خلال اجتماع طارئ للقيادات العسكرية والأمنية مساء، تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، لافتا إلى أن هذا القرار كان يجب اتخاذه قبل أشهر.

وأضاف الرئيس التونسي أنه قرر أيضا تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه.

تأتي قرارات الرئيس التونسي على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها مدن عديدة.


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