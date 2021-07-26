خالد جلال: كيف احتسبت ركلة الجزاء أمام بيراميدز؟

طالب خالد جلال، المدير الفني للبنك الأهلي، لجنة الحكام باتحاد الكرة، بتفسير سبب احتساب ركلة الجزاء ضد فريقه في مباراة بيراميدز.
وتعادل بيراميدز مع البنك الأهلي بنتيجة 1-1 في اللقاء الذي أقيم على ستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة 23 للدوري الممتاز.
وقال خالد جلال في تصريحات للمؤتمر الصحفي: «لن اعلق على أداء الحكام خلال المباراة، ولكن أطالب بسبب احتساب ركلة الجزاء».
وأضاف: «احترم جميع الفرق المنافسة وكنا مستعدين بالشكل الذي يليق ببيراميدز وبنا، لكن على اتحاد الكرة تفسير أسباب احتساب ركلات الجزاء».
وعن تأثر مستوى لاعبيه بعد مباراة الأهلي .. أجاب: «بعد التعادل مع الأهلي تأثر اللاعبين كثيرا في الأداء».
وأكمل خالد جلال: «بذلنا مجهودا مضاعفا خاصة وأننا واجهنا الأهلي ثم بيراميدز في 3 أيام فقط، وهو أمر صعب للغاية واضطريت معه لتغيير مجموعة من العناصر في التشكيل».
وانتقل مدرب البنك الأهلي للحديث عن التعادل اليوم.. قائلا: «التعادل كان مهما للغاية والنقطة تعتبر بمثابة الانتصار خاصة وأن التعادل جاء أمام بيراميدز صاحب الإمكانيات الكبيرة، ومدربه اليوناني تاكيس جونياس الذي يقدم مستويات رائعة وطريقة لعبه جيدة للغاية».
وأتم: «احترم بيراميدز كثيرا ولاعبيه وجهازه الفني والمواجهة كانت صعبة وقوية للغاية، ويجب أن أشكر اللاعبين على العودة السريعة والخروج بنقطة غالية، ومهم للغاية الفوز 8 نقاط في آخر 4 مباريات تساعدنا كثيرا على الخروج من دوامة الصراع للهروب من الهبوط، وفي طريقه حاليا للبقاء في الدوري الممتاز».