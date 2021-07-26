خالد جلال: كيف احتسبت ركلة الجزاء أمام بيراميدز؟

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طالب خالد جلال، المدير الفني للبنك الأهلي، لجنة الحكام باتحاد الكرة، بتفسير سبب احتساب ركلة الجزاء ضد فريقه في مباراة بيراميدز.

وتعادل بيراميدز مع البنك الأهلي بنتيجة 1-1 في اللقاء الذي أقيم على ستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة 23 للدوري الممتاز.

وقال خالد جلال في تصريحات للمؤتمر الصحفي: «لن اعلق على أداء الحكام خلال المباراة، ولكن أطالب بسبب احتساب ركلة الجزاء».

وأضاف: «احترم جميع الفرق المنافسة وكنا مستعدين بالشكل الذي يليق ببيراميدز وبنا، لكن على اتحاد الكرة تفسير أسباب احتساب ركلات الجزاء».

وعن تأثر مستوى لاعبيه بعد مباراة الأهلي .. أجاب: «بعد التعادل مع الأهلي تأثر اللاعبين كثيرا في الأداء».

وأكمل خالد جلال: «بذلنا مجهودا مضاعفا خاصة وأننا واجهنا الأهلي ثم بيراميدز في 3 أيام فقط، وهو أمر صعب للغاية واضطريت معه لتغيير مجموعة من العناصر في التشكيل».

وانتقل مدرب البنك الأهلي للحديث عن التعادل اليوم.. قائلا: «التعادل كان مهما للغاية والنقطة تعتبر بمثابة الانتصار خاصة وأن التعادل جاء أمام بيراميدز صاحب الإمكانيات الكبيرة، ومدربه اليوناني تاكيس جونياس الذي يقدم مستويات رائعة وطريقة لعبه جيدة للغاية».

وأتم: «احترم بيراميدز كثيرا ولاعبيه وجهازه الفني والمواجهة كانت صعبة وقوية للغاية، ويجب أن أشكر اللاعبين على العودة السريعة والخروج بنقطة غالية، ومهم للغاية الفوز 8 نقاط في آخر 4 مباريات تساعدنا كثيرا على الخروج من دوامة الصراع للهروب من الهبوط، وفي طريقه حاليا للبقاء في الدوري الممتاز».