مانجالا يخضع للفحص الطبي في نوتينجهام تمهيدا للانتقال إليه

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توجه أوريل مانجالا لاعب خط وسط فريق شتوتجارت الألماني، إلى نادي نوتينجهام فورست للخضوع للكشف الطبي تمهيدا للانضمام إلى صفوفه.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أن اللاعب يخضع للفحص الطبي اليوم الثلاثاء وينتظر أن يصبح الصفقة الصيفية رقم 12 لنوتينجهام.

وشارك مانجالا في مباراتين دوليتين ضمن صفوف المنتخب البلجيكي، كما لعب 29 مباراة بقميص شتوتجارت في الموسم الماضي، الذي أنهاه الفريق في المركز الخامس عشر بالدوري الألماني (بوندسليجا).

وفي حال تجاوز الفحص الطبي، سينضم مانجالا إلى نوتينجهام في الوقت المناسب قبل مباراته الودية الأخيرة استعدادا للموسم الجديد والمقررة أمام بلنسية الإسباني يوم السبت المقبل.

ويستعد نوتينجهام فورست تحت قيادة المدير الفني ستيف كوبر للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى بعد غياب 23 عاما.

وكان الإنجليزي الدولي جيسي لينجارد أبرز المنضمين مؤخرا إلى نوتينجهام، وقد انتقل إليه في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن صفوف مانشستر يونايتد.

ووقع لينجارد - 29 عاما - عقدا لمدة عام واحد يحصل بموجبه على راتب أساسي يبلغ 80 ألف جنيه إسترليني (96 ألف دولار) في الأسبوع الواحد، وقد يصل إلى 120 ألف إسترليني مع المكافآت.

وحطم نوتينجهام فورست رقمه القياسي في صفقات اللاعبين عبر صفقة ضم النيجيري الدولي تايوو أونيي كما تعاقد مع الويلزي الدولي نيكو ويليامز من ليفربول.