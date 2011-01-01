الرئاسة في النيجر: الجيش لم يدعم الحرس في احتجاز الرئيس بازوم

أكدت الرئاسة في النيجر، اليوم الأربعاء، أن الجيش لم يدعم الحرس الرئاسي في احتجاز رئيس البلاد محمد بازوم.

وقالت الرئاسة في النيجر، في بيان لها، إن الجيش جاهز لمهاجمة الحرس الرئاسي إن لم يتراجع عن احتجاز بازوم، مشيرة إلى أن الحرس الرئاسي بدأ عبثًا هذا الصباح حركة مناهضة للجمهورية، وفق وكالة «سبوتنيك».

وأكد البيان أن الرئيس محمد بازوم وعائلته بخير بعد محاصرته من عناصر الحرس الرئاسي.

وأفاد مصدر مقرب من الرئاسة في النيجر، في وقت سابق اليوم، بأن عناصر من الحرس الرئاسي حاصروا مكتب الرئيس محمد بازوم، ومقر إقامته، ومنعوا الوصول إليه، لسبب غير محدد حتى الآن.

وبينما تساءلت تقارير عما إذا كانت هناك محاولة انقلاب، ذكرت وكالة «فرانس برس» أن حركة المرور طبيعية في محيط المقر الرئاسي، كما لم تسمع أصوات إطلاق نار، ولم تظهر أي آليات عسكرية.

وقال أحد أقارب الرئيس، في اتصال مع صحيفة «لوموند» الفرنسية، إن الرئيس بازوم وزوجته بخير وبصحة جيدة، وهما موجودان في المقر الرئاسي، مؤكدا أن ما يجري ليس انقلابا، لكنه توتر بسبب مشكلة مع الحرس الرئاسي، دون مزيد من التفاصيل.

وفي السياق ذاته، نقلت مجلة «جون أفريك» عن مصدر عسكري إقليمي، قوله إن المتمردين الذي يوقفون الرئيس لا يزال عددهم غير معروف، فيما قال مصدر آخر مقرب من الرئاسة للمجلة، إن بازوم سليم ومعافى، ويتفاوض مع الجنود المعنيين.