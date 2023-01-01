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تقدم بوابة الشروق تغطية حية ولحظة بلحظة، لمباراة الأهلي والمصري البورسعيدي، والتي ستقام على ملعب برج العرب مساء اليوم الأربعاء، في لقاء مؤجل من الجولة الـ 30 من الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره المصري البورسعيدي، في الثامنة والنصف من مساء اليوم الأربعاء، في مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي لمواجهة اليوم كما يلي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

الدفاع: خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة ومعتز محمد وكريم الدبيس.

خط الوسط: أحمد قندوسي، ومحمد فخري، وأحمد نبيل كوكا، وطاهر محمد طاهر، ومحمد الضاوي كريستو.

الهجوم: رأفت خليل.

فيما يمثل المصري في مواجهة اليوم كل من:

حراسة المرمى: محمود جاد

الدفاع: أحمد عماد ، عماد بوبكر، عمرو موسى، حسين السيد.

خط الوسط: أسامة الجزار، حسن على ، محمد جريندو، إلياس الجلاصي، حسام جريشة

الهجوم: مروان حمدي.