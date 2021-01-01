الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يرفع الفائدة لأعلى مستوى منذ 22 عاما

رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس متماشيا مع التوقعات، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ نحو 22 عاما.

وعقب اجتماعها على مدار يومين، قررت لجنة السوق المفتوحة في الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، زيادة أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية (25 نقطة أساس) إلى نطاق يتراوح بين 5.25 بالمئة و5.50 بالمئة، وهي الزيادة الحادية عشرة منذ بداية العام الماضي، بحسب موقع "سكاي نيوز عربية".

وكان الفيدرالي أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع يونيو الماضي، وذلك بعد 10 زيادات متتالية بدأها في مارس 2022.

وتراجع التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 3% خلال يونيو الماضي، نزولا من 4% في مايو السابق له، في هبوط حاد فاق توقعات المحللين.

ويستهدف الفيدرالي للوصول إلى معدل تضخم في حدود 2% على المدى الطويل، في وقت اقترب فعليا من تحقيق الهدف.

وتترقب الأسواق كلمة رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، اليوم، للحصول على إشارات بشأن تحركات الفائدة خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، مع تبقي 3 اجتماعات أخرى خلال 2023.