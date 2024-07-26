هاريس تؤكد التزامها الراسخ تجاه إسرائيل: لهم الحق في الدفاع عن أنفسهم

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أكدت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي الحالية يوم الخميس "التزامها الراسخ" تجاه إسرائيل عقب اجتماعها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وفي الوقت نفسه، دعت المرشحة المحتملة عن الحزب الديمقراطي لإنتخابات الرئاسة الأمريكية القيادة الإسرائيلية إلى بذل المزيد لحماية المدنيين في قطاع غزة.

وقالت هاريس إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، لكنها أضافت أن "كيفية القيام بذلك مهمة".

وأوضحت أنها أعربت، خلال محادثاتها مع نتنياهو، عن "قلقها الشديد" بشأن حجم المعاناة الإنسانية في غزة.

والتي من بينها مقتل "عدد كبير من المدنيين الأبرياء" والوضع الإنساني الكارثي.

وقالت هاريس:"لا يمكننا غض الطرف عن هذه المآسي. لا يمكننا السماح لأنفسنا بأن نصبح غير مبالين بالمعاناة ولن أصمت".

ودعت هاريس الشعب الأمريكي إلى تذكر تعقيد الصراع وتاريخ المنطقة. ويجب إدانة الإرهاب والعنف، حسب قولها.

وأضافت:"دعونا جميعا نفعل ما في وسعنا لوقف معاناة المدنيين الأبرياء. ودعونا ندين معاداة السامية والإسلاموفوبيا والكراهية من أي نوع".

وتابعت هاريس أنه بفضل قيادة الرئيس الأمريكي جو بايدن، هناك اتفاق على الطاولة لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين.

وقالت:"كانت هناك تحركات واعدة في المحادثات من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن هذه الصفقة. وكما أخبرت رئيس الوزراء نتنياهو للتو، حان الوقت لإتمام هذه الصفقة".