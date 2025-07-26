تسبب إضراب نفذه موظفو الخدمات الأرضية في مطار هومبيرتو دلجادو في لشبونة، في ذروة موسم العطلات، بإلغاء رحلات وتأخيرات طويلة اليوم السبت.

وأفادت وكالة الأنباء البرتغالية الرسمية "لوزا" نقلا عن سلطة المطارات الوطنية بأن شركة الطيران الحكومية "تي إيه بي" كانت الأكثر تضررا من الإضراب الذي بدأ عند منتصف الليل ومن المقرر أن يستمر حتى منتصف ليل يوم الاثنين.

وأظهر موقع "إيه إن إيه" الإلكتروني إلغاء ثماني رحلات اليوم السبت، إلى جانب تأخيرات طويلة، خاصة في الرحلات المغادرة. ووفقا لما نقلته "لوزا" عن متحدث باسم النقابة، فقد أقلعت نحو 25 رحلة بدون حقائب شحن.

وكانت محكمة قد أصدرت في وقت سابق حكما بضرورة توفير الحد الأدنى من الخدمة، مما قلل من آثار الإضراب.

ويشهد المطار نحو 720 حركة طيران يوميا خلال موسم الذروة. وسجلت البرتغال 29 مليون زائر أجنبي خلال العام الماضي، العديد منهم من السياح.

وكان من المقرر أن يُنفذ الإضراب من قبل موظفي شركة "مينزيس" للخدمات الأرضية خلال عطلة عيد الفصح، لكنه أُلغي بعد وعود بالدخول في مفاوضات. وتُعد الشركة مسؤولة بشكل رئيسي عن رحلات "تي إيه بي" في لشبونة.

وفي حال لم تُلب مطالب النقابة بشأن تحسين الأجور وظروف العمل، فإن إضرابات إضافية مخطط لها خلال أربعة عطلات نهاية أسبوع، بدءا من الجمعة 8 أغسطس. وقد يتأثر المسافرون في مطارات فارو، بورتو، وماديرا أيضا.