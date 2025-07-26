قدمت الإعلامية ياسمين الخطيب، اعتذارًا علنيًا للإعلامية بوسي شلبي، بعد صدور قرار بحفظ التحقيق في القضية التي أثارت الجدل خلال الأسابيع الماضية الخاصة بأسرة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، في برنامجها "مساء الياسمين".

وأشارت "الخطيب"، خلال حديثها، إلى أن بوسي شلبي تعرضت لحملة هجوم قاسية وغير مبررة من قبل البعض، الذين "خاضوا في عرضها وشرفها دون امتلاك أي دليل أو معرفة حقيقية بحياتها الشخصية"، لافتة إلى أن كثيرين رددوا شائعات عن علاقة شلبي بالفنان الراحل، مُدّعين أنهما لم يكونا متزوجين رسميًا.

وأكدت أن ظهور الأوراق الرسمية التي قدمها محامي بوسي التي تثبت زواجها الشرعي من محمود عبد العزيز منذ عام 2004، وسفرهما معًا لأداء مناسك الحج كزوجين، كان كفيلًا بدحض كل الأكاذيب.

واختتمت الخطيب حديثها قائلة: "لما الناس خاضت في عرضها، ماحدش جاب سيرة، لما طلع خبر حفظ التحقيق التريند دايمًا بيكون على السلبي، لكن لما يظهر الحق، قليل اللي بيرجع للوراء ويعتذر، إحنا بنقولها النهاردة بصوت واضح: آسفين يا مدام بوسي".