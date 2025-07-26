الزمالك يُنهي معسكر العاصمة الإدارية بمحاضرة فنية من فيريرا

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك معسكره المغلق في العاصمة الإدارية الجديدة، بمحاضرة فنية ألقاها المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا ظهر اليوم السبت، في فندق الإقامة.

وتناول فيريرا خلال المحاضرة عددًا من الجوانب الفنية والخططية، إلى جانب ملاحظات حول أداء الفريق في المباريات الودية التي خاضها خلال فترة المعسكر.

وعقب انتهاء المحاضرة، غادر اللاعبون والجهاز الفني فندق الإقامة، إيذانًا بانتهاء المعسكر.

وكان الزمالك قد خاض ثلاث مباريات ودية خلال المعسكر، حيث فاز على فريق رع بهدف دون رد، ثم حقق فوزًا مثيرًا على الشمس بنتيجة 5-4، قبل أن يختتم ودياته بالخسارة أمام وادي دجلة أمس.