برلماني: لقاءات السيسي على هامش قمة الدول السبع تعكس مكانة وقوة مصر

قال أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، قمة الدول الصناعية السبع، تعكس مكانة وقوة مصر، وتبلور حرص الرئيس على إقامة علاقات قوية مع كبريات الدول الصناعية فى العالم.

وأضاف أبو العلا في بيان له اليوم، أن مصر حريصة على إقامة علاقات متوازنة مع مختلف دول العالم، مشيرا إلى أن لقاءات الرئيس بكل قادة العالم والتي كان آخرها لقائه بجونسون، رئيس وزراء انجلترا، ودونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، عكست مكانة مصر بين مختلف دول العالم.

وأشار إلى أن مصر نجحت فى تحقيق معدل نمو فاق الـ5% سنويا، إلى جانب زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يزيد عن 30%، مما يبلور نجاح خطة برنامج الإصلاح الاقتصادي.