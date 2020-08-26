جنوب أمريكا يستعد لاستقبال إعصار لاورا

يخضع أكثر من 500 ألف شخص لأوامر إجلاء في أجزاء من ولايتي تكساس ولويزيانا الأمريكيتين حيث من المتوقع أن يضرب إعصار لاورا اليابسة مساء اليوم الأربعاء، جالبا الدمار لساحل الخليج الأمريكي.

وقال بنجامين شوت، كبير خبراء الأرصاد الجوية في نيو أورليانز بولاية لويزيانا، خلال مؤتمر صحفي اليوم: "هذه الأرقام لا يمكن تصورها، يصعب للغاية على كثيرين تصور توجه جدار من الماء بارتفاع أكثر من طابقين إلى الشاطئ".

وأضاف شوت أن بعض الأحياء سوف "يصعب التعرف عليها".

وقال المركز الوطني للأعاصير في تحديث صدر اليوم، إن إعصار لاورا سيتسبب في "عاصفة لا يمكن النجاة منها وموجات مدمرة" ستؤدي إلى "أضرار كارثية" لأكثر من 200 كيلومتر من الساحل من شرقي تكساس إلى وسط لويزيانا.

وأوضح أن زيادة المياه، في ظل ارتفاع بعض الأمواج إلى أكثر من أربعة أمتار، لديها القدرة على اختراق ما يقرب من 50 كيلومترا في الأراضي الساحلية السهلية، الأمر الذي سيتسبب في أضرار جسيمة للمناطق الحضرية.