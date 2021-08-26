إسرائيل تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة بكورونا في يوم واحد لأول مرة منذ يناير

تشهد إسرائيل ارتفاعا في أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، حيث تم الإعلان عن تسجيل أكثر من عشرة آلاف إصابة جديدة في يوم واحد، للمرة الأولى منذ منتصف يناير.

وأفادت وزارة الصحة في وقت متأخر من الليلة الماضية، بأنه تم تسجيل 10001 حالة إصابة يوم الثلاثاء. وكان عدد المصابين بأعراض خطيرة 688، فيما تم تسجيل 25 حالة وفاة جديدة.

ومنذ بداية الجائحة، أصيب أكثر من مليون شخص بكورونا في إسرائيل، التي يبلغ عدد سكانها 9.4 مليون نسمة.

وانطلقت حملة التطعيم ضد كورونا بها في ديسمبر 2020. وقد تم تطعيم ما يقرب من 59% من السكان بجرعتين، ونحو 19% بثلاث جرعات. وتعتمد إسرائيل بشكل شبه حصري على لقاح فايزر/بيونتيك لتلقيح سكانها.

وأصبحت إسرائيل، في نهاية يوليو، أول دولة في العالم تعطي جرعة ثالثة من لقاحات كورونا لسكانها لتعزيز الأجسام المضادة لديهم، وأعقبتها لاحقا في ذلك دول أخرى.

وتم اتخاذ قرار إعطاء الجرعة الثالثة بعد أن أظهرت بيانات لوزارة الصحة انخفاضا حادا في فعالية لقاح فايزر/بيونتيك في الوقاية من العدوى، رغم أنه لا يزال يوفر حماية قوية من الإصابة بأعراض خطيرة.