أمين حلف الناتو يدين بشدة الهجوم الإرهابي خارج مطار كابول

أدان أمين عام حلف الناتو ينس ستونتلبرج، بشدة الهجوم الإرهابي المروع الذي وقع، مساء اليوم الخميس، خارج مطار كابول، معربًا عن تضامنه مع المتضررين من الهجوم وذويهم.



وأضاف في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الخميس، أن إجلاء أكبر عدد ممكن من الأشخاص إلى بر الأمان خلال أقرب وقت ممكن، تظل أولوية حلف الناتو.





I strongly condemn the horrific terrorist attack outside #Kabul airport. My thoughts are with all those affected and their loved ones. Our priority remains to evacuate as many people to safety as quickly as possible. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) August 26, 2021





وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، اليوم الخميس، أن انفجارين وقعا خارج مطار حامد كرزاي الدولي في كابول، حيث يعمل الجيش الأمريكي على إجلاء عشرات المواطنين الأمريكيين والأفغان المعرضين للخطر من البلاد قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس جو بايدن في 31 أغسطس لإكمال انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.



وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» جون كيربي، إن الانفجار الواقع عند بوابة آبي بمطار كابول وقع نتيجة هجوم معقد، منوهًا إلى أنه أسفر عن سقوط عدد من الضحايا الأمريكيين والمدنيين.



وأشار في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الخميس، إلى التأكيد على وقوع انفجار واحد آخر على الأقل في فندق «Baron Hotel» أو بالقرب منه، موضحًا أن الفندق يقع على مسافة قصيرة من بوابة آبي.