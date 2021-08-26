 أشتية: تذليل جميع العقبات أمام وصول أموال المساعدة القطرية لأهلنا في قطاع غزة - بوابة الشروق
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أشتية: تذليل جميع العقبات أمام وصول أموال المساعدة القطرية لأهلنا في قطاع غزة

رام الله - د ب أ
نشر في: الخميس 26 أغسطس 2021 - 3:51 م | آخر تحديث: الخميس 26 أغسطس 2021 - 3:51 م

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، إنه "تم تذليل جميع العقبات أمام وصول أموال المساعدة القطرية لأهلنا في قطاع غزة".

وأضاف أشتية، في بيان اليوم الخميس أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، بأن إيصال المساعدات سيتم من خلال الأمم المتحدة ومؤسساتها، كما تم الايعاز لسلطة النقد لضمان وصول أموال المساعدات القطرية إلى مستحقيها.

وشدد أشتية على "حرص الحكومة لتوفير كل دعم ممكن لأهلنا في القطاع، داعيا إلى رفع الحصار، وإزالة العقبات الإسرائيلية أمام إعادة إعمار ما دمره الاحتلال، لتوفير المأوى للعائلات التي فقدت بيوتها، خاصة قبل حلول فصل الشتاء".

كما دعا المجتمع الدولي إلى توفير الأموال اللازمة لإعادة الإعمار في غزة.

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