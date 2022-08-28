الأمين المساعد للجامعة العربية يبحث مع وزير الإعلام اللبناني تطوير الإنتاج الإعلامي

بحث الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية السفير أحمد رشيد خطابي، مع وزير الإعلام اللبناني زياد المكاري، سبل تطوير الإنتاج الإعلامي بمختلف مكوناته بما فيها البنية الصناعية العلمية والأفكار المتعلقة بتطوير العمل في هذا المجال.

جاء ذلك خلال استقبال المكاري اليوم للسفير أحمد رشيد خطابي ووفد من اتحاد المنتجين العرب برئاسة إبراهيم أبو ذكري رئيس الاتحاد وبحضور نائب رئيس الإتحاد صادق الصباح ورئيس مدينة الإنتاج الإعلامي عبد الفتاح الجبالي.

وقال السفير خطابي إن النقاش تناول السبل الكفيلة بتطوير الانتاج الإعلامي، مؤكدا أنه تم استعراض أوجه التعاون في إطار مجلس وزراء الاعلام العربي باعتبار أن قطاع الاعلام والاتصال هو الأمانة الفنية لهذا المجلس، موضحا أن القاهرة ستحتضن الدورة المقبلة لمجلس وزراء الاعلام العرب على أساس أن يتم تعيين اجتماعات المجلس على مستوى رفيع للجنة الاعلام العربي والمكتب التنفيذي.

واعتبر خطابي أن اللقاء يعد انطلاقة جديدة في تعزيز صناعة الدراما في الوطن العربي وبصفة خاصة في لبنان، باعتبارها ارضية خصبة لكل المقومات التي تدفع في هذه الصناعة.