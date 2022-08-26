كييف تتحرك لإزالة النفوذ الروسي والسوفييتي من أسماء الشوارع

أصبحت خرائط كييف قديمة وتحتاج إلى التحديث بحلول يوم الخميس في الوقت الذي شرع فيه مسؤولو المدينة في محاولة لتغيير أسماء 95 شارعا وساحة مسماة بأسماء روسية أو سوفيتية، وفقا لما ذكره عمدة المدينة فيتالي كليتشكو.

وتم تغيير أسماء شوارع في العاصمة الأوكرانية تحمل اسماء كتاب روس يعودون إلى القرن التاسع عشر مثل ألكسندر بوشكين وليو تولستوي وأنتون تشيخوف وإيفان تورجينيف وميخائيل ليرمونتوف. ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد بل امتد ليشمل فلاسفة شيوعيين ولدوا في ألمانيا ككارل ماركس وفريدريك إنجلز، اللذين سميت شوارع كثيرة باسمهما في جميع أنحاء الاتحاد السوفيتي.

وتشمل قائمة الأسماء الأخرى التي لم تعد تزين شوارع العاصمة الأوكرانية أسماء القادة العسكريين السوفييت خلال الحرب العالمية الثانية، بالإضافة إلى شوارع سميت على أسماء مدن روسية مثل موسكو وروستوف أون دون وماجنيتوجورسك.

كما أزيل اسم الكاتب الروسي ميخائيل بولجاكوف، أحد أعظم الكتاب في الاتحاد السوفيتي، على الرغم أنه مولود في كييف .

ومن المقرر حاليا أن تحمل جميع الشوارع المعنية بالقرار أسماء أوكرانية، بما في ذلك شارع أبطال فوج آزوف، في إشارة إلى مجموعة من الجنود الأوكرانيين صمدوا ضد القوات الروسية لأسابيع في حصار ماريوبول في وقت سابق من العام الجاري.

وقال كليتشكو إن الأسماء الجديدة لم يتم الانتهاء منها كلها .

وقال "هذه خطوة مهمة للحد من التلاعب الكاذب وتأثير المعتدين الروس وتفسير تاريخنا".

وسيجري اختيار بعض الأسماء الجديدة من قبل الشعب الأوكراني. ويمكن لأي شخص في أوكرانيا المشاركة ويمكن لأكثر من 5ر6 مليون شخص الوصول إلى تطبيق حكومي على الهاتف الذكي خصص من أجل هذا الغرض.

ويأتي الكشف عن التغييرات يوم الخميس تزامنا مع ذكرى مرور ستة أشهر على الغزو الروسي لأوكرانيا.