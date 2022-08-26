تراجع أسعار التجزئة في النرويج الشهر الماضي

كشفت بيانات اقتصادية اليوم الجمعة تراجع أسعار التجزئة في النرويج في يوليو الماضي بعد ارتفاعها بشكل هامشي خلال الشهر السابق عليه.

وذكر مكتب الاحصاء النرويجي اليوم الجمعة أن أسعار التجزئة، باستثناء أسعار السيارات والدراجات النارية، تراجعت في يوليو الماضي بنسبة شهرية تبلغ 1ر2 بالمئة، بعد أخذ المتغيرات الموسمية في الحسبان، بعد أن كانت قد ارتفعت بنسبة 1ر0 بالمئة في يونيو الماضي.

وانخفضت أسعار السلع المنزلية بنسبة شهرية بلغت 6ر6 بالمئة في يوليو، فيما تراجعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 6ر2 بالمئة.

كما تراجعت أسعار التجزئة في متاجر السلع المتخصصة بنسبة 6ر1 بالمئة، فيما انخفضت أسعار باقي السلع بنسبة 7ر0 بالمئة. وتراجعت أسعار السلع الثقافية والترفيهية بنسبة 5ر0 بالمئة.

وعلى أساس سنوي، تراجعت اسعار التجزئة في يوليو بنسبة حادة بلغت 9 بالمئة، وذلك بوتيرة أسرع من نسبة التراجع في يونيو السابق عليه والتي بلغت 3ر8 بالمئة.