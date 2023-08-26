رئيس رابطة تجار السيارات لـ مال وأعمال- الشروق : مبيعات السيارات في مصر تهبط لأدنى مستوى منذ 25 عاما

• قفزة بالأسعار وشح بالمعروض ولا انفراجة قريبا



تواصل أزمة السيارات فى السوق المصرية حِدتها، وسط قفزات متتالية بالأسعار وشح بالمعروض.



وقال المستشار أسامة أبوالمجد رئيس رابطة تجار، إن مبيعات السيارات فى مصر هبطت لأدنى مستوى منذ 25 عامًا خلال العام الحالى بنبسة بلغت 70%، مشيرا إلى أنه لن تحدث أى انفراجة قريبا فى سوق السيارات.



وأضاف رئيس الرابطة لـ«مال وأعمال ــ الشروق»، أن هناك 3 عوامل تسببت فى تلك الأزمة ولن تحدث أى انفراجة قبل حلول تلك الأسباب، وهى نقص الدولار اللازم للعملية الاستيرادية وتوقعات ارتفاعه، فضلا عن استمرار تفاقم الحرب الروسية الأوكرانية، وأخيرا مشكلة نقص الرقائق الالكترونية التى لا زالت تلقى بظلالها على سوق السيارات العالمية.



وأدت أزمة وقف استيراد السيارات إلى ارتفاع أسعار السيارات بشكل كبير غير منطقى.



وتابع: «كل هذه اسباب تؤكد عدم حدوث انفراجة قريبة فى سوق السيارات خلال الفترة الراهنة وعام 2024، متوقعا استمرار ارتفاع أسعار السيارات خلال الفترو المقبلة».



وتأتى هذه الزيادات الكبيرة فى الأسعار بوقت يعانى السوق المحلية بمصر من نقص المعروض، إلى جانب تراجع حجم الطلب على الشراء بسبب ارتفاع الأسعار المبالغ فيه كما وصفه بعض المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعى.



وسجلت مبيعات السيارات الملاكى فى مصر خلال النصف الأول من العام الحالى، تراجعًا بنسبة 71% لتصل إلى 26 ألفًا و869 مركبة، مقابل 92 ألفًا و621 مركبة فى الفترة ذاتها من العام السابق.



كما تراجعت قيمة واردات مصر من السيارات بمختلف أنواعها خلال الفترة من يناير إلى مايو 2023، لتصل إلى 865 مليون دولار مقابل 1.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى، بحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.