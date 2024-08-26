إثيوبيا تعلن وصول سد النهضة إلى مرحلة التشغيل بعد اكتمال البناء

قال سيلشي بيكلي، كبير المفاوضين الإثيوبيين وسفير بلاده لدى الولايات المتحدة، إن عملية بناء سد النهضة وصلت إلى مرحلة مهمة، مؤكدًا انتقال التقدم من مرحلة البناء إلى التشغيل.

وأكد بيكلي في تغريدة نشرها على حسابه بموقع إكس الانتهاء من بناء السد الخرساني (السد الرئيسي)، باستثناء اللمسات النهائية لأعمال التشطيب.

وأشار كبير المفاوضين الإثيوبيين إلى بدء تشغيل توربينين جديدين بسعة 400 ميجاوات لكل منهما، مؤكدًا تشغيل المزيد من التوربينات للوصول إلى سعة إجمالية تبلغ 5150 ميجاوات، "مما يجعلها أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في إفريقيا".

كما لفت بيكلي إلى بدء عمل مفيض المياه في سد النهضة، مدعيًا أنه "ينقل كميات كبيرة من المياه إلى مجرى النهر خلال موسم الفيضان".