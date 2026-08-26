مورينيو يضع برنامجا مكثفا لتجهيز ثنائي ريال مدريد

وضع الجهاز الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو، برنامجًا تأهيليًا مكثفًا للثنائي أندريك وأوريلين تشواميني، بهدف تجهيزهما للعودة إلى المشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وغاب أندريك وتشواميني عن قائمة ريال مدريد لمواجهة ريال سوسيداد، المقرر إقامتها مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإسباني.

ووفقًا لشبكة «ديفنسا سنترال» الإسبانية، كلف مورينيو معاونيه بإعداد برنامج بدني مكثف للثنائي، من أجل رفع جاهزيتهما قبل العودة إلى المباريات.

وأوضحت الشبكة أن المدير الفني لريال مدريد يسعى إلى تجهيز أندريك وتشواميني بالشكل الأمثل من الناحيتين الفنية والبدنية، تمهيدًا للاستعانة بهما في المباريات المقبلة.