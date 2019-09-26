مدرب منتخب الصالات: هدفنا إحراز لقب إفريقيا والتأهل لمونديال 2020

أكد هشام صالح المدير الفني لمنتخب الصالات، أن لاعبو الفراعنة يدخلون معسكر مغلق اليوم الخميس، استعدادا لأداء مباراتين وديتين أمام منتخب البحرين يومي 4 و 5 أكتوبر ومباراتين وديتين أمام الإمارات يومي 8 و 9 أكتوبر.