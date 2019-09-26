مدرب منتخب الصالات: هدفنا إحراز لقب إفريقيا والتأهل لمونديال 2020

أكد هشام صالح المدير الفني لمنتخب الصالات، أن لاعبو الفراعنة يدخلون معسكر مغلق اليوم الخميس، استعدادا لأداء مباراتين وديتين أمام منتخب البحرين يومي 4 و 5 أكتوبر ومباراتين وديتين أمام الإمارات يومي 8 و 9 أكتوبر.
وقال صالح، في تصريحات تلفزيونية، مساء أمس الأربعاء: "صعدنا 5 عناصر شابة للفريق الأول رفقة منتخب الكبار، ونستعد بشكل جيد لخوض منافسات بطولة إفريقيا بالمغرب في يناير 2020 والمؤهلة لكأس العالم ليتوانيا 2020".
وأضاف: "هدفنا التأهل لمونديال 2020، نخطط لذلك منذ فترة طويلة، نسعى للتتويج ببطولة إفريقيا والتأهل مباشرة".
وتستعد بعثة المنتخب برئاسة سحر عبدالحق عضو اللجنة الخماسية، المكلفة من قبل الفيفا بإدارة اتحاد الكرة والمشرف علي كرة الصالات، للتوجه لدولتي البحرين والإمارات لأداء مباراتين وديتين أمام منتخب البحرين يومي 4 و 5 أكتوبر ومباراتين وديتين أمام الإمارات يومي 8 و 9 أكتوبرعلي أن تعود بعثة المنتخب لأرض الوطن يوم 10 أكتوبر.
وتضم بعثة المنتخب الجهاز الفني بقيادة هشام صالح ونادر رشاد مدرب عام ومصطفي لطفي مدير المنتخب وعادل الحداد طبيب وهاني درويش أخصائي علاج طبيعي وأحمد حسن مسئول مهمات.
وكان هشام صالح المدير الفني اختار 16 لاعبا للسفر رفقة البعثة وهم : "جمال عبد الناصر ومحمود شوبير وعبد الرحمن بوفون والمعتز بالله سامي ميزو وإبراهيم بوجي ومؤمن حمدان ومهند حواوشي و ابراهيم إيكا واحمد عبد القادر موزة ومصطفي عيد وطارق وحسن شولا ومحمد سعيد وخالد مارادونا وعبد الرحمن عيد الأشول ومحمد عبد الحميد كوكي ومحمد عصام نايتي ومصطفي عبد المجيد إضافة إلي الثلاثي المصري المحترف بالإمارات يوسف محسن وبلال السيد ومحمد احمد".