رئيس اتحاد الكرة يكشف كواليس الخطأ الإداري في أزمة التصويت لصلاح

شدد عمرو الجنايني رئيس اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة أن الخطأ الإداري في التصويت لمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ضمن سباق المرشحين لجائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم، لم يكن متعمدا.

وقال الجنايني في مؤتمر صحفي اليوم الخميس "المواعيد المحددة لإرسال التصويت تكشف الحقيقة، لقد تم التصويت لصلاح يوم 15 أغسطس من جانب من سبقونا، عبر الكابتن شوقي غريب لإقالة خافيير أجيري، وكذلك قائد المنتخب أحمد المحمدي".

وأضاف "وصلنا خطاب من الفيفا بشأن وجود خطأ في التصويت يوم 20 أغسطس، بينما تولت اللجنة المسؤولية بعد هذا الموعد بأربعة أيام، لم أتعود على انتقاد من سبقوني في أي عمل".

وأشار "من المفترض أن يكون المدير التنفيذي ثروت سويلم أن يوقع توقيعه المعتمد لدى الفيفا على استمارة التصويت، ولكن الاستمارة وصلت للاتحاد الدولي تحمل توقيع آخر غير ثروت سويلم".

وواصل "النية لم تكن سيئة، ولم يتعمد أحد ما حدث، بل يندرج تحت بند خطأ إداري تسبب في هذا الموضوع".

وواصل عمرو الجنايني "لقد أجريت مكالمة ودية مع صلاح كان خلالها اللاعب في منتهى الأدب والاحترام فهو نموذج مشرف لمصر، وشرحت له ما جرى في الأمر، وأكدت أنه لا توجد نية سيئة من كل أطراف المنظومة واستمرار دعم اتحاد الكرة والإعلام والجماهير له، فهو تاج على رأسنا".