وكيله: كارتيرون حصل على عرض إماراتي وكان سيرحل عن الزمالك

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كشف حازم فتوح وكيل أعمال الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حقيقة هروب مدرب الفريق الأبيض قبل تجديد عقده لمدة 3 سنوات.

وقال حازم فتوح في تصريحات تلفزيونية لقناة «الحياة»: «كارتيرون كان سيرحل عن الزمالك ويدفع الشرط الجزائي البالغ 150 ألف دولار».

وأضاف: «سافرت إلى الإمارات وأفسدت المفاوضات، الزمالك فريق كبير وكان من غير المقبول أن يرحل المدرب بهذا الشكل».

وأكمل: «في الحقيقة لم أجلب له العرض الإماراتي، وكيله السابق هو الذي أحضره وكان بالفعل على وشك الرحيل من جديد لولا الشرط الجزائي».

الزمالك أعلن في وقت سابق تجديد عقد باتريس كارتيرون لمدة 3 سنوات لينتهي عقده في موسم 2024.