 آلاف الأشخاص في تشيلي يحتجون على زيادة الهجرة الفنزويلية غير الشرعية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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آلاف الأشخاص في تشيلي يحتجون على زيادة الهجرة الفنزويلية غير الشرعية

أ ش أ
نشر في: الأحد 26 سبتمبر 2021 - 9:05 ص | آخر تحديث: الأحد 26 سبتمبر 2021 - 9:05 ص

تظاهر نحو 3 آلاف شخص في مدينة ساحلية شمال تشيلي، احتجاجا على زيادة الهجرة الفنزويلية غير الشرعية.

وذكرت قناة "فرنسا 24" الإخبارية، اليوم الأحد، أن المتظاهرين في مدينة إكيكي البالغ عدد سكانها 190 ألف نسمة حملوا أعلام تشيلي ولافتات كتبوا عليها "لا للهجرة غير الشرعية.. تشيلي جمهورية تحترم نفسها".

ويمثل الفنزويليون أكبر جالية أجنبية في تشيلي حيث يوجد نحو 400 ألف شخص، ومن الممكن أن يكون هذا الرقم أكبر بكثير في الواقع بالنظر إلى الزيادة في عمليات الدخول غير القانوني عبر الحدود الشمالية منذ العام 2020.

ووفقا لسلطات الهجرة التشيلية، دخل 23 ألفا و673 شخصا إلى البلاد بشكل غير قانوني خلال الفترة من يناير وحتى يوليو خلال العام الحالي، بزيادة قدرها 7 آلاف شخص مقارنة بعام 2020.


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