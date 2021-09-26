تركيا تسجل أكثر من 25 ألف إصابة و228 وفاة بكورونا

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سجلت تركيا، اليوم الأحد، 25 ألفا و861 إصابة بفيروس كورونا و228 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفق بيانات وزارة الصحة.

وجاء الكشف عن تلك الإصابات إثر إجراء 341 ألفا و221 اختبارا للكشف عن الفيروس في عموم البلاد، بحسب وكالة الأناضول للأنباء.

وبلغ عدد المتعافين من كورونا 24 ألفا و875 شخصا.

وارتفعت عمليات التطعيم باللقاحات المضادة لكورونا إلى 107 ملايين و840 ألفًا و404 جرعات.

وقال وزير الصحة فخر الدين قوجة، إن عدد الإصابات والوفيات الجديدة سيتراجع كلما ازداد عدد الملتزمين بالتدابير.

ودعا قوجة المواطنين في تغريدة عبر تويتر إلى القيام بما يقع على عاتقهم في مكافحة الوباء.