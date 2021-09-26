عرضت وسائل إعلام، لقطات من آثار هجوم إرهابي نفّذته ملشيا الحوثي المدعومة من إيران، على حفل وطني يمني بمديرية ميدي بمحافظة حجة؛ في ذكرى ثورة 26 سبتمبر.

وقال مسؤولون في الحكومة الشرعية اليمنية (المعترف بها دوليًّا)، إن الهجوم الحوثي جرى بصاروخ بالستي واستهدف حفلًا شاركت فيه قيادات عسكرية ، ما أسفر عن مقتل خمسة مدنيين وإصابة 17 آخرين، بينهم 3 من الصحفيين بجروح متفاوتة.

وأطلقت المليشيات الحوثية، الصاروخ البالستي بشكل مباشر على ساحة الأمل في ميدي، التي أقيم فيها حفل إيقاد الشعلة، بعد دقائق من انتهاء الاحتفال، علمًا بأنّ معظم الضحايا مدنيون، حيث حضر العشرات من المواطنين للمشاركة بالاحتفال.

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