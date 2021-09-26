وزير الخارجية اليمني: المشروع الحوثي الإيراني يهدف للسيطرة على شبه الجزيرة العربية

قال وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، إن "المشروع الحوثي، ومن خلفه الإيراني، يهدف إلى السيطرة على شبه الجزيرة العربية وليس على اليمن فحسب"، لافتا إلى أن إيران نصحت الحوثيين بعدم التفاوض مع الحكومة اليمنية الشرعية قبل أن تسيطر على مأرب التي لا تزال عصية عليهم.

وعن مصادر تمويل الحوثيين أنشطتهم، أوضح ابن مبارك - في مقابلة مع قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الأحد - : "يمولونها من نهب وبيع المساعدات الدولية ومن النفط الإيراني الممنوح لهم مجانا، وهم يبيعون ذلك كله في السوق السوداء".

وأشار وزير الخارجية اليمني إلى أن "الحوثيين يعملون على غسل عقول الأطفال في مخيمات الخاصة بهم كما أنهم يعتدون على من يعارضهم، لبسط نفوذهم بالحديد والنار، بالإضافة إلى اعتدائهم على النساء بالضرب وغيره".

وأبدى ابن مبارك، استغرابه من رفع الإدارة الأمريكية، حركة الحوثيين من قائمة المنظمات الإرهابية الخارجية، من دون أن تحقق مكسبا مقابل ذلك، كإلزامهم بتبادل الأسرى مثلا؛ لاختبار نواياهم.

وعن دور المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن هانس جروندبرج، أشار إلى أنه "من المفروض أن يبني على ما تم إنجازه وليس البدء من جديد"، مشددا على أهمية المبادرتين السعودية والأممية كخارطة طريق لحل الأزمة اليمنية.

يذكر أن المبعوث الأممي الجديد كان قد استهل الأسبوع الماضي جولة إقليمية من أجل إعادة الحشد لاستئناف المفاوضات السياسية، والدفع بجهود السلام وحل الصراع في اليمن.