ماكرون يحترم نتائج الانتخابات الإيطالية ويدعو لمواصلة التعاون

أكّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، أنه يحترم "الخيار الديمقراطي" للإيطاليين، الذي أدى لفوز أقصى اليمين بالانتخابات العامة، داعياً روما إلى "مواصلة التعاون" مع الأوروبيين.

وقال في خطاب نشره قصر الإليزيه: "اتّخذ الشعب الإيطالي خياراً ديمقراطياً وسيادياً. نحن نحترمه"، مضيفاً: "بصفتنا جيران وأصدقاء، علينا مواصلة التعاون فيما بيننا"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

واتخذت إيطاليا منعطفاً حاداً نحو اليمين، أمس الاثنين، بفوز حزب "فراتيلي ديتاليا" الشعبوي، الذي تتزعمه جورجيا ميلوني في الانتخابات العامة، ما يفتح الباب للمرأة التي أبدت في الماضي إعجابها بالزعيم الفاشي بينيتو موسوليني، لتكون أول رئيسة للوزراء في تاريخ البلاد.