نقص المكونات يوقف إنتاج السيارة إينوس جريناداير

أعلن لين كالدر الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات البريطانية إينوس أوتوموتيف تعليق إنتاج السيارة جرناداير حتى أواخر العام الحالي وربما أوائل العام المقبل، نتيجة نقص أحد المكونات لا يمكن "بيع السيارة بدونه".

ونقل موقع "أوتوموتيف نيوز" المتخصص في موضوعات السيارات عن كالدر القول إن الشركة الموردة لهذا المكون على شفا الإفلاس، في الوقت الذي تبحث فيه إينوس عن مورد بديل

وأشار الموقع إلى أن تعليق الإنتاج يأتي في توقيت حرج بالنسبة للشركة البريطانية التي كانت تستعد لطرح سيارتها في كل الصين والمكسيك.

وبحسب أرقام شركة الاستشارات جاتو دايناميكس فإن إينوس باعت 847 سيارة طراز جرناداير في أوروبا بما فيها بريطانيا خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي بانخفاض نسبته 35% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وتشير بيانات رابطة مصنعي وتجار السيارات في بريطانيا إلى أن إينوس باعت 187 سيارة في بريطانيا منذ بداية العام، بانخفاض نسبته 9ر67% عن الأشهر الثمانية الأولى من العام الماضي حيث كانت 583 سيارة.

وتشير هذه الأرقام إلى أهمية توسع الشركة في الأسواق التي تشهد طلبا قويا على السيارات متعددة الاستخدام ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) الكبيرة التي تنتمي إليها السيارة جرناداير.

في الوقت نفسه تعتزم الشركة الدخول إلى فئة أعلى من السوق، في الوقت الذي أوقفت فيه خطة تطوير سيارة كهربائية أصغر باسم فوسلاير.

من ناحيته قال جورج راتكليف الرئيس الإقليمي لإينوس في أمريكا الشمالية "ما أردنا تحقيقه لم يعد ممكنا... عندما بدأ مشروع جرناداير، قلنا سننتج مركبة متعددة الاستخدام بتكلفة معقولة وسهلة الإصلاح لتكون مناسبة للمزارعين... هذه منطقة خالية في السوق. لكن في العالم الحديث، وفي ظل ما تحتاجه من محركات وقواعد حماية المشاة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتنظيم السيارات، لم يعد في إمكاننا الاستمرار".