وزير التعليم: إعادة هيكلة المواد هدفه إتاحة الوقت اللازم لدراستها داخل المدرسة

قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الطلاب في الصف الأول الثانوي كانوا يدرسون 14 مادة، وكان هناك من 7 إلى 8 حصص في الأسبوع، وعند تقسيم 14 مادة على 35 أو 40 حصة كانت تصل الأمور إلى أن بعض المواد مثل الفيزياء يدرس الطلاب حصتين فقط في الأسبوع.

وأضاف «عبد اللطيف» في لقاء مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «كان المدرس يدخل للطالب يقوله أنا مش هقدر أخلص المنهج داخل المدرسة، وكان محتاج عدد ساعات أكبر، وكان دايما يحصل ظلم للمعلمين، نريد أن نعلم أولادنا مهارات قيادة والعمل في مجموعة، وبالتالي لم يكن هناك وقت متاح».

وتابع: «بالتالي قلنا إننا سنعيد هيكلة المرحلة الثانوية، والهدف منها إتاحة وقت للمواد الأساسية مثل الرياضيات واللغة العربية والفيزياء والكيمياء حتى يتم الانتهاء من تدريس المنهج داخل المدرسة».

وأكمل: «وعند حذف أو دمج بعض المواد، نظرنا إلى بعض المواد مثل مادة الجيولوجيا والتي كانت حتى عام 1992، كانت عبارة عن فصل في مادة الأحياء، وقمنا بإعادتها الى مادة الأحياء وليست مادة منفصلة».