تايوان: ارتفاع حصيلة القتلى بسبب فيضان بحيرة إلى 15

رفعت تايوان اليوم الجمعة حصيلة القتلى جراء فيضان بحيرة حاجزة وقع يوم الثلاثاء الماضي إلى 15 شخصا بعد انتشال جثة امرأة من الطين في البلدة المتضررة بشدة.

وكانت بحيرة حاجزة تشكلت بعد إعصار في يوليو/تموز في مقاطعة هوالين يوم الثلاثاء الماضي قد انهارت ضفافها بسبب أمطار غزيرة ناجمة عن إعصار راجاسا الذي وقع يوم الاثنين الماضي.

وأدى الفيضان على الفور إلى تدفق حوالي 4ر15 مليون طن من المياه وهو ما يعادل حوالي 6 آلاف حمام سباحة أوليمبي إلى المناطق القريبة، وجلبت معها كميات ضخمة من الرمال والطين.

وبحلول اليوم الجمعة، لم يتبق سوى 7ر7% من المياه الأصلية للبحيرة، طبقا لما ذكرته السلطات.

وقال المركز الرئيسي لعمليات الطوارئ إنه مازال سبعة أشخاص في عداد المفقودين في المناطق المتضررة. وأسفرت الكارثة التي ضربت جبال مقاطعة هوالين عن إصابة 69 شخصا على الأقل

واستمرت جهود البحث المكثفة اليوم الجمعة في بلدة جوانجفو الأكثر تضررا.

يشار إلى أن بعض المناطق كانت غارقة بمياه يصل ارتفاعها إلى طابق كامل.

وأمس الخميس واصلت السلطات مراقبة منسوب مياه البحيرة وخطر حدوث فيضانات إضافية، مع التخطيط لاستخدام الطائرات المسيّرة حينما سمحت الظروف الجوية.