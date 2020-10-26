كوريا الجنوبية تقدم 200 مليون دولار أمريكي كمساعدة لدول نامية لمكافحة كورونا

أعلنت وزارة المالية في كوريا الجنوبية اليوم الإثنين، إنها وافقت على توفير 200 مليون دولار أمريكي كمساعدات للرعاية الصحية لثلاث دول آسيوية لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد بشكل أفضل.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن الموافقة تأتي في إطار خطط الدولة لتقديم أكثر من 400 مليون دولار في شكل قروض ومنح للدول النامية هذا العام لمساعدتها في تنفيذ مشاريع صحية ضد فيروس كورونا المستجد.

وتشمل الدول الثلاث الفلبين وكمبوديا وبنجلاديش حيث أفادت الوزارة إنه من المتوقع أن يساعد التمويل على بناء أنظمة الاختبار والتعقب لمكافحة كورونا وتوسيع مرافق الاحتواء في الدول.

وعلى الصعيد العالمي، أصيب أكثر من 42 مليون شخص بفيروس كورونا المستجد، وتوفى أكثر من 1.1 مليون شخص، وفقا لإحصاء أجرته جامعة جونز هوبكنز.