الأسهم الآسيوية تغلق على تراجع بفعل مخاوف من تجدد تفشي كورونا

أنهت مؤشرات الأسهم الآسيوية تعاملات اليوم الاثنين أولى جلسات الأسبوع، على انخفاض بفعل مخاوف المستثمرين حيال تجدد تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والارتفاع الملحوظ في الإصابات اليومية بأجزاء من أوروبا والولايات المتحدة، وسط قلق من تداعيات ذلك السلبية على النشاط الاقتصادي والسياحة العالمية.

وعلى صعيد التداولات.. تراجع مؤشر "نيكي" الياباني بنسبة 0.09% مسجلا 23494 نقطة، وهبط مؤشر "شنجهاي" الصيني بنسبة 0.82% إلى 3251 نقطة، وسجل مؤشر سينكس الهندي هبوطا بنسبة 1.54%، كما تراجع مؤشر بورصة سنغافورة بنسبة 0.56% إلى 2522 نقطة.

ويقول جينجي بان، محلل مختص بشئون الأسواق لدى مجموعة "آي جي" إن الأسواق الآسيوية تترقب عن كثب المسار الذي ستؤول إليه انتخابات الرئاسة الأمريكية، لذلك تبقى على تعاملات هادئة نسبيا مع بداية جلسات الأسبوع".

وقد حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، من أن الدول الواقعة في نصف الكرة الشمالي "في منعطف حرج" مع ارتفاع عدد حالات الإصابة والوفاة بسبب فيروس كورونا، وأوضح - في مؤتمر صحفي، يوم الجمعة الماضية - أن الشهور القليلة المقبلة ستكون صعبة للغاية وأن بعض الدول تعد على طريق خطر نتيجة الزيادة المتسارعة في حالات الإصابات".

ومن جانبها، ذكرت خبيرة المنظمة المسئولة عن شئون فيروس كورونا، ماري فان كيركوف، أن المنظمة سجلت نحو 445 ألف حالة كورونا جديدة خلال ال(24) ساعة الماضية، ونحو نصفها كان من أوروبا.