وزير الخارجية الألماني: هجوم أردوغان على ماكرون «هوة جديدة»

وصف وزير الخارجية الألماني هايكو ماس هجوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه "هوة جديدة".

وقال ماس اليوم الاثنين في برلين إن ألمانيا تقف "متضامنة مع فرنسا" في مكافحة التطرف الإسلامي، معربا أيضا عن "تفهمه الكبير" لسحب السفير الفرنسي من أنقرة.

وكان ماكرون قد صرح بعد أن تم قطع رأس المعلم الفرنسي، صامويل باتي، في إحدى ضواحي باريس في وقت سابق من هذا الشهر بعدما عرض رسوما كاريكاتورية مسيئة للرسول محمد في أحد الفصول الدراسية، بأن فرنسا "لن تتخلى عن رسومنا الكاريكاتورية".

وجدد أردوغان اتهامه للرئيس الفرنسي برهاب الإسلام في الخلاف حول الرسوم الكاريكاتورية، ووصف ماكرون بأنه حالة مرضية يجب فحصها.

وأعلنت فرنسا استدعاء سفيرها في أنقرة بعد تصريحات مماثلة أدلى بها أردوغان أول أمس السبت.

وأثارت الرسوم وتصريحات ماكرون موجة غضب في أنحاء العالم الإسلامي، وأُطلقت دعوات في عدد من الدول الإسلامية والعربية لمقاطعة المنتجات والبضائع الفرنسية.

وشدد ماس على أنه لا ينبغي مقارنة مكافحة الإرهاب الإسلامي بالعنصرية والكراهية ضد الإسلام، مضيفا أن أولئك الذين يفعلون ذلك يتصرفون بطريقة غير مسؤولة ويلعبون لصالح أولئك الذين يريدون تقسيم المجتمع، وقال: "لن نقبل ذلك".