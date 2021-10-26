 تقارير بريطانية: توقعات بغياب الملكة إليزابيث عن قمة المناخ في أعقاب القلق الدائر حول حالتها الصحية - بوابة الشروق
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تقارير بريطانية: توقعات بغياب الملكة إليزابيث عن قمة المناخ في أعقاب القلق الدائر حول حالتها الصحية

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 - 7:10 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 - 7:10 ص

كشفت الصحافة البريطانية -في تقارير لها- عن أن قصر باكنجهام والأطباء التابعين للقصر الملكي يحاولون بسرعة العمل على أن تشفى الملكة إليزابيث البالغة من العمر 95 عاماً لتستطيع حضور قمة المناخ (كوب 26) المقرر عقدها في جلاسجو باسكتلندا.
وذكرت صحيفة "إكسبريس" أنه من المتوقع أن تحضر الملكة وكبار أعضاء العائلة الملكية اجتماع تغير المناخ الأسبوع المقبل، لكن مشاكلها الصحية الأخيرة أثارت مخاوف من ألا تلحق بها.
وفي حديثه لقناة "رويال روتا بودكاست"، قال كريس شيب المحرر الملكي لقناة "آي تي في": "إنها لا تزال تخطط للذهاب إلى كوب 26، والذي يعقد في نهاية الأسبوع المقبل".
وأضاف: "نحن نعلم أن الأمير تشارلز والأمير ويليام سيذهبان إلى هناك، ولكن في الوقت الحالي هذه هي المشاركة المجدولة التالية التي ندركها لها".

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