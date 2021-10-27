مصرع واصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة في حادث انقلاب سياره بالهرم

لقيت ربة منزل وطفلتها مصرعهما، بينما اصيب 4 من أبنائها في حادث انقلاب سيارة ملاكي علي طريق الفيوم بالهرم، تم نقلهم إلى المستشفى.

وتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الهرم، بلاغا يفيد انقلاب سياره ملاكي، ووجود وفاة ومصابين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ، تبين أثناء استقلال المتوفاة وأبنائها سياره ملاكي اختلت عجلة القياده بيدها وانقلبت، مما اسفر عن مصرعها وطفلتها، وأصيب 4 من ابنائها، وتم نقلهما إلى لمستشفى لتلقي العلاج.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.