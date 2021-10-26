تحديد موعد نهائي للإدلاء بالأقوال في دعوى الاعتداء الجنسي ضد الأمير أندرو

قرر قاض في الولايات المتحدة، بأنه لابد من استكمال الإدلاء بالأقوال في دعوى الاعتداء الجنسي المدنية المقامة ضد الأمير البريطاني أندرو، ثاني أبناء الملكة إليزابيث، بحلول منتصف يوليو من العام المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أنه في حين لم تشر وثائق المحكمة إلى اسم الأمير أندرو والمرأة التي تتهمه في القضية، فيرجينيا جوفري، من المتوقع أن يجيب الاثنان على الأسئلة تحت القسم.

وقال قاضي المحكمة الجزئية في المنطقة الجنوبية من نيويورك، لويس كابلان، إنه يجب استكمال الأقوال يوم 14 يوليو، بحد أقصى، أو قبل هذا التاريخ.

يذكر أن احتفالات اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث الثانية سوف تقام في يونيو المقبل، ما قد يؤدي إلى تعارض مع القضايا القانونية لنجلها الأمير أندرو خلال الصيف.

وينفي أندرو بشدة اتهامات الاعتداء الجنسي على جوفري عندما كانت مراهقة تبلغ من العمر 17، قبل نحو عقدين من الزمن.

وتسعى جوفري إلى الحصول على تعويضات من الأمير البريطاني -61 عاما-، وقد رفضت هيئة الدفاع عنه الاتهامات ووصفتها بأنها "لا أساس لها من الصحة".