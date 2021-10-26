أعلن قصر باكنجهام أن الملكة اليزابيث لن تشارك في قمة كوب26 حول المناخ والتي تبدأ نهاية هذا الأسبوع في جلاسجو، باسكتلندا، حسب صحيفة "اكسبريس" البريطانية.

تأتي هذه الأخبار بعد أيام قليلة من وجود الملكة الأخيرة في المستشفى.

وكشف - قصر باكنجهام فى بيان مساء الثلاثاء - عن أن جلالة الملكة لن تنضم لأفراد آخرين من العائلة الملكية في قمة تغير المناخ التي تبدأ نهاية هذا الأسبوع.

وأوضح أنه "بعد النصيحة بالراحة، تقوم الملكة بمهام خفيفة في قلعة وندسور، حيث قررت جلالتها للأسف أنها لن تسافر إلى جلاسجو لحضور حفل الاستقبال المسائي لمؤتمر كوب-26 يوم الاثنين، 1 نوفمبر".

وأضاف أن "جلالة الملكة تشعر بخيبة أمل لعدم حضور حفل الاستقبال ولكنها ستسلم خطابًا إلى الوفود المجتمعين عبر رسالة فيديو مسجلة".