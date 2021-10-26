الرئيس الألماني يطلب من ميركل مواصلة إدارة الشؤون الحكومية

طلب الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير من المستشارة أنجيلا ميركل مواصلة القيام بأعمال الحكومة لحين انتخاب مستشار جديد للبلاد، حسبما أعلن مكتب الرئيس، اليوم الثلاثاء.

وتعتبر هذه خطوة اعتيادية عندما لا يكون قد تم بعد انتخاب رئيس حكومة جديد خلال أول جلسة انعقاد للبرلمان الجديد. وتنتهي فترة عمل المستشارة والوزراء الاتحاديين رسميا مع انعقاد الجلسة التأسيسية للبرلمان اليوم الثلاثاء.

وأعلن مكتب الرئيس أيضا أن شتاينماير سيسلم وثائق الإعفاء من المنصب إلى أعضاء الحكومة الاتحادية في قصر بيلفيو الرئاسي اليوم.

وتنص المادة 69 من القانون الأساسي (الدستور الألماني) على أنه يمكن للرئيس الاتحادي أن يطلب من المستشارة - ثم تطلب المستشارة من وزرائها - مواصلة العمل حتى يتم تعيين من يخلفها. ولا يجوز للمستشارة ولا الوزراء رفض القيام بذلك.