خطة مصرية لاستعادة التدفقات الإنجليزية لصدارة الأسواق السياحية مجددا

• مساع مصرية قوية لإبرام عقود فى بورصة لندن السياحية الدولية لمضاعفة أعداد البريطانيين

أعلن القطاع السياحى المصرى حالة الطوارئ استعدادا للمشاركة فى بورصة لندن الدولية التى ستطلق فعالياتها خلال الثلث الأول من شهر نوفمبر المقبل.. وتشارك مصر ممثلة فى القطاع السياحى الرسمى الذى يضم وزارة السياحة والآثار والهيئة المصرية للتنشيط السياحى والخاص ممثلا فى الاتحاد المصرى للغرف السياحية والغرف الخمسة التابعة له وجمعيات الاستثمار السياحى بالمحافظات السياحية فى فعاليات معرض وبورصة لندن السياحية العالمية 2024 WTM ثانى أكبر بورصة سياحية فى العالم والتى تقام فعالياتها خلال الفترة من 5 إلى 7 نوفمبر القادم.

وتعد بورصة لندن الدولية للسياحة World Travel Market من أهم المعارض السياحية الدولية، حيث يشارك بها أهم صناع القرار السياحى حول العالم وكبـرى منظمى الرحلات ووكلاء السياحة والسفر من مختلف دول العالم ويحظى بحضور الكثير من الزائرين المهتمين والمتخصصين فى مجال السياحة والسفر، وذلك إلى جانب المشاركة الجماهيرية والإعلامية الكبيرة خلال فترة انعقاد المعرض.

وقال الدكتور عاطف عبد اللطيف نائب رئيس جمعية مستثمرى السياحة بمرسى علم إن القطاع السياحى أعد خطة قوية لاستعادة التدفقات السياحية الوافدة من السوق السياحية الإنجليزية لطبيعتها من خلال المشاركة القوية فى بورصة لندن السياحية ثانى أكبر بورصة فى العالم والتى ستقام نوفمبر القادم بخطط وأفكار وبرامج سياحية غير تقليدية.. مشيرا إلى أهمية مشاركة القطاع السياحى بقوة فى فعاليات هذه البورصة التى يتم فيها إبرام التعاقدات والحجوزات السياحية المستقبلية. ودعا إلى أهمية الاستمرار فى تغيير الفكر التقليدى وإعداد خطط وبرامج سياحية تناسب الأوضاع الحالية بالعالم والتسويق بشكل جيد لمدينة العلمين الجديدة وكذلك إعداد برامج سياحية وترفيهية لها تجمع بين القاهرة والعلمين لزيارة المتحف المصرى الكبير والأهرامات والتمتع بجو العلمين الجديد على سبيل المثال خاصة بعد زيادة الطلب والبحث عن العلمين بشكل كبير فى بورصة العام الماضى وتنفيذ رحلات من مطار العلمين للدول المستهدف جذب سياحة منها.

وأكد د. عاطف عبداللطيف على أهمية التعاون بين القطاع الخاص ووزارة السياحة وشركتى مصر للطيران وإير كايرو فى تقديم برامج سياحية مناسبة سواء فى مواعيد رحلات الطيران التى تناسب احتياجات السياح القادمين وخطة أسعار مناسبة وطريقة سداد فيها نوع من المرونة وكذلك تقديم عروض ترويجية مشتركة بين الفنادق وشركات السياحة ومصر للطيران . وقال إنه من الممكن ابتكار برامج سياحية جديدة جاذبة تجمع بين السياحة الشاطئية والنيلية والكلاسيكية فمن الممكن إعداد برامج سياحية ثقافية تجمع بين زيارة المتاحف والمعابد والتحرك من خلال الرحلات النيلية عبر الرحلات النيلية أو توفير برامج سياحة شاطئية متنوعة لأكثر من مدينة فى وقت واحد.

وقال الخبير السياحى رامى فايز عضو مجلس إدارة غرفة الفنادق إن بورصة السياحة بلندن ستشهد حضورا غير مسبوق لقطاع السياحة المصرى الرسمى والخاص المتمثل فى اتحاد الغرف السياحية والغرف السياحية الخمسة وجمعيات الاستثمار السياحى بالمحافظات والفنادق والشركات السياحية المصرية بعد عزوف سنوات نتيجة حظر السياحة من السوق الإنجليزية.. لافتا إلى أن القطاع السياحى المصرى بشقيه الرسمى والخاص أنهى الاستعدادات الخاصة بالمشاركة فى فعاليات الدورة رقم 44 لبورصة لندن السياحية ثانى أكبر بورصة سياحية فى العالم بعد بورصة برلين والتى ستقام بالعاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 5 إلى 7 نوفمبر القادم.