وزارة الصحة اللبنانية: استشهاد 41 شخصا في هجمات إسرائيلية خلال 24 ساعة

قالت وزارة الصحة اللبنانية، أمس الجمعة، إن 41 شخصا استشهدوا وأصيب 133 آخرون خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي عدد القتلى خلال العام الماضي بسبب الصراع بين إسرائيل وحزب الله إلى 2634 شهيدا و12252 مصابا.

وسجلت وحدة الاستجابة للأزمات في لبنان 125 غارة جوية وحادث قصف أمس، تركز معظمها في جنوب لبنان ومحافظة النبطية.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية رسمية، أن عدة غارات جوية مكثفة استهدفت قرية الخيام في جنوب لبنان، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة أربعة آخرين.

وقال تقرير وزارة الصحة إن هناك نحو 1097 مركزا تؤوي 190975 شخصا، من بينهم 43712 عائلة، نزحوا بسبب الهجوم الإسرائيلي على لبنان.

وأوضح أن من بين مراكز الإيواء هذه، وصل 929 مركزا إلى طاقته الاستيعابية الكاملة. وقد أدى القتال في لبنان إلى نزوح 2ر1 مليون شخص من منازلهم، من بينهم أكثر من 400 ألف طفل، وفقا لوكالة الأمم المتحدة للطفولة.