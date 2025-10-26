إسلام آباد وكابول تبدآن جولة ثانية من المباحثات الأمنية في إسطنبول

بدأ مسؤولون باكستانيون وأفغان جولة ثانية من المباحثات الأمنية في إسطنبول، سعيا لمنع وقوع المزيد من الاشتباكات الحدودية وتعزيز التعاون ضد تهديدات الميلشيات المسلحة.

وأشارت وكالة خاما برس إلى بدء وفدين من إسلام آباد وطالبان جولة جديدة من المفاوضات في إسطنبول بهدف خفض التوترات الحدودية ومنع اندلاع اشتباكات مسلحة.

وقد بدأت المباحثات أمس السبت في فندق بوسط مدينة إسطنبول التركية في ظل إجراءات أمنية مشددة.

ومن المتوقع أن تركز المباحثات على منع استخدام الأراضي الأفغانية لشن هجمات داخل باكستان والتعاون الاستخباراتي بشأن الجماعات المسلحة وتمديد وقف إطلاق النار الحالي واحترام السيادة الإقليمية والمجال الجوي لكل منهما.

ويأتي اجتماع إسطنبول بعد مباحثات أخيرة على مستوى عسكري في قطر أدت لوقف إطلاق نار مؤقت على الحدود. ولم يفصح أي من الجانبين عن بنود التفاهم، ولكن وصفته إسلام آباد بالاتفاق السري، في حين قالت كابول إنه لم يكتمل بعد.