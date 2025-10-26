افتتاح معرض حقول عياد لفناني اللقطة الواحدة في دار الأوبرا غدا

تستضيف دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، المعرض السابع والأربعين لمجموعة فناني اللقطة الواحدة بعنوان "حقول عياد"، المستلهم من لوحة "العمل في الحقل" للفنان الرائد راغب عياد، ويفتتح في السادسة مساء غدًا الإثنين بقاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية.

يأتي المعرض ضمن أنشطة وزارة الثقافة الهادفة إلى نشر قيم الجمال في المجتمع، ويستمر يوميًا حتى الأربعاء 5 نوفمبر من العاشرة صباحًا حتى الثانية ظهرًا، ومن الرابعة والنصف إلى الثامنة والنصف مساءً عدا الجمعة.

ويضم 73 لوحة من إبداعات 33 فنانًا جاءت نتاج ورشة امتدت عدة أسابيع بمتحف الفن المصري الحديث لاستلهام لوحة "العمل في الحقل" للفنان راغب عياد، لتسفر التجربة عن رؤى متعددة للعمل المستهدف بأساليب وزوايا مختلفة تحمل شخصية كل مشارك، وهي السمة التي تميز المجموعة في معارضها السابقة، كما يصاحب المعرض مجموعة ورش فنية مجانية يقدمها عدد من كبار الفنانين.

جدير بالذكر أن جماعة اللقطة الواحدة تأسست عام 2000، وتضم عددًا كبيرًا من التشكيليين المحترفين والهواة بإشراف الدكتور عبد العزيز الجندي، الأستاذ بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، حيث كان هدفهم أن يصبح الفن عملية إبداعية جماعية متكاملة يكون فيها المجتمع شريكًا وملهمًا ومتلقّيًا في الوقت ذاته، ما منح المجموعة طابعًا خاصًا يميزها ككيان فني متجانس.