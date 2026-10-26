الأمن العام الأردني يلقي القبض على منفذي حادث كنيسة الكرك الإرهابي

أعلنت مديرية الأمن العام في الأردن أن فرق التحقيق والمداهمة الخاصة المشتركة والأجهزة الأمنية تمكَّنت، فجر اليوم الاثنين، وبعد جهود مستمرة لم تتوقف من عمليات البحث والتمشيط، من تحديد مكان وجود الإرهابيين الثلاثة منفذي العملية الإرهابية بحق مواطنين أردنيين في كنيسة في قرية حمود بمحافظة الكرك.



وأوضحت المديرية، في بيان، أنّ الإرهابيين الثلاثة تحصّنوا داخل أحد المنازل المهجورة ورفضوا الاستسلام وبادروا بإطلاق عيارات نارية باتجاه القوة الأمنيّة، حيث طبّقت معهم قواعد الاشتباك لحين السيطرة وإلقاء القبض عليهم بعد إصابتهم جميعاً، دون وقوع أية إصابات في صفوف القوة الأمنيّة.



وتابعت المديرية أنّه ضُبطت بحوزتهم، بعد القبض عليهم وتفتيش مكان وجودهم، مجموعة من الأسلحة النارية والعتاد.



وأكدت مديرية الأمن العام أن الأردن سيبقى عصياً على كل من يحاول المساس بأمنه واستقراره وسلامة مواطنيه.