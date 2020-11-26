فوز الدكتور أشرف صبحي بجائزة شخصية العام للثقافة الرياضية على المستوى العربي

فاز الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذى لوزراء الشباب والرياضة العرب بجائزة شخصية العام للثقافة الرياضية على المستوى العربي.

جاء ذلك بعد منافسة كبيرة للعديد من الشخصيات العربية التى لها تأثيرا فى الساحة الشبابية والرياضية، وحسمت اللجنة العليا المكلفة من الاتحاد العربي للثقافة الرياضية المنافسة لصالح الوزير صبحي، حيث جرى اختياره للفوز بالجائزة بناء على المعايير التى جرى وضعها في عام 2017 عند تأسيس الاتحاد العربى للثقافة الرياضية.

ويضم الاتحاد الكاتب الصحفى اشرف محمود من مصر (رئيسا)، فواز الشريف من السعودية (نائب أول)، عبد اللطيف المتوكل من المغرب (نائبا ثان)، الكاتب الصحفي أيمن بدرة أمينا عاما، الدكتور احمد سعد الشريف من الإمارات، محمد إسماعيل من البحرين، سالم بن سليم الكبير من عمان، لطفي العبد من توني، حسن شرارة من لبنان، الدكتورة سبأ جرار من فلسطين.