 جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز عتبة الـ260 مليون حالة - بوابة الشروق
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جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز عتبة الـ260 مليون حالة

أ ش أ
نشر في: الجمعة 26 نوفمبر 2021 - 8:55 ص | آخر تحديث: الجمعة 26 نوفمبر 2021 - 8:55 ص

قالت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية إن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 260 مليونا و53 ألفا و725 حالة.
وأوضحت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني صباح اليوم الجمعة، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و181 ألفا و949 وفاة.
وأفادت بأن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 48.1 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 34.5 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بحوالي 22 مليون حالة.

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