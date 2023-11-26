تفاصيل جديدة عن اختطاف سفينة إسرائيلية بسواحل عدن: اتهام جماعة الحوثي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت صحيفة عبرية، الأحد، إن جماعة الحوثي اليمنية تقف وراء الهجوم على السفينة المملوكة لعائلة إسرائيلية خلال مرورها بسواحل عدن.

قالت صحيفة عبرية، الأحد، إن جماعة الحوثي اليمنية تقف وراء الهجوم على السفينة المملوكة لعائلة إسرائيلية خلال مرورها بسواحل عدن.

وذكرت صحيفة جلوبس الاقتصادية الإسرائيلية، أن سفينة مملوكة لعائلة عوفر (الإسرائيلية) تعرضت لهجوم في اليمن.

وأضافت أن السفينة «سنترال بارك» أبحرت تحت العلم الليبيري، وهي مملوكة لشركة زودياك البحرية، التابعة لعائلة عوفر الإسرائيلية.

وأشارت نقلا عن وسائل إعلام إيرانية، إلى أن العملية نفذها الحوثيون.

وحتى كتابة هذه السطور، لم يصدر عن جماعة الحوثي اليمنية تعليق على الحادثة.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أنه على عكس حادثة اختطاف سفينة جالاكسي ليدر، التي جرت في البحر الأحمر، فإن هذا الحدث وقع في المحيط الهندي.

وعن طبيعة الهجوم، قالت الصحيفة: «هاجمها ثمانية أشخاص وصلوا على متن قاربين»، وأشارت إلى أن هذا الهجوم الثالث على سفن مملوكة لإسرائيليين خلال أيام قليلة.

وفي 19 نوفمبر الجاري، قالت جماعة الحوثي، إنها استولت على سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر، واقتادتها إلى الساحل اليمني.

وأمس السبت، تعرضت سفينة حاويات مملوكة لملياردير إسرائيلي لهجوم بطائرة مسيرة في المحيط الهندي، بحسب ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس» عن مسؤول الأمريكي.

وسبق أن توعدت جماعة الحوثي أكثر من مرة، باستهداف السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية «نصرة لقطاع غزة»، داعية الدول إلى سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن، بعدما أعلنت مرارا عن استهداف إسرائيل بعدد كبير من الصواريخ والمسيّرات.