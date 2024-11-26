سكرتير شعبة الذهب السابق: سعر جنيه الذهب انخفض لأدنى مستوياته ولن يكون هناك هبوط آخر

قال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية السابق، إن سعر جنيه الذهب شهد انخفاضا خلال التعاملات المسائية يوم الثلاثاء، بعدما وصل إلى 29,280 جنيها، مقارنة بـ 31,000 جنيها قبل أسبوعين.



وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الساعة 6» المذاع عبر شاشة «الحياة» مساء الثلاثاء، أن هذا الانخفاض جاء نتيجة تراجع سعر الأوقية العالمية من 2715 دولارا إلى 2628 دولارا بسبب زيادة العرض وحالة شبه الاستقرار.



ورأى أن السعر الحالي هو السعر الطبيعي وأقل سعر وصلت إليه الأوقية، مستبعدا حدوث المزيد من الانخفاضات في الفترة المقبلة، قائلا: «مفيش هبوط ثاني مصر، سوق مفتوح على الخارج ، والهبوط الذي حدث كان بناء على انخفاض سعر الأوقية العالمية».



ونصح المواطنين باستغلال هذه الفترة للشراء وليس البيع، معتبرا أنها فرصة مناسبة لا سيما أن السوق يشهد انخفاضا في الإقبال؛ نتيجة نقص السيولة في نهاية الشهر لانشغال الناس بأولويات أخرى غير الذهب.



وسجل عيار 21 الأكثر تداولا 3660 جنيها للجرام، وبلغ سعر عيار 24 قيمة 4182 جنيها للجرام، فيما عيار 18 عند 3137 جنيها للجرام، وسجل عيار 14 الأدنى قيمة 2440 جنيها للجرام.